 

«Армату» испытали в беспилотном режиме

04.07.2020, 4:16, Новости дня

В ходе испытаний перспективного российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим, сообщил источник в ОПК.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «на этапе предварительных испытаний отрабатывался безэкипажный режим».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие препятствия стоят на пути создания сухопутных боевых роботов и можно ли превратить в такой аппарат перспективный российский танк.

«Уралвагонзавод» сообщал о разработке альтернативы беспилотной «Армате».



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