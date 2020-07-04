«Армату» испытали в беспилотном режиме
04.07.2020, 4:16, Новости дня
В ходе испытаний перспективного российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим, сообщил источник в ОПК.
Источник РИА «Новости» сообщил, что «на этапе предварительных испытаний отрабатывался безэкипажный режим».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие препятствия стоят на пути создания сухопутных боевых роботов и можно ли превратить в такой аппарат перспективный российский танк.
«Уралвагонзавод» сообщал о разработке альтернативы беспилотной «Армате».
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