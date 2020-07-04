Мнение: Ефремов за рулем не был: Тогда хватит покрывать “друга” – точнее, подругу

04.07.2020, 4:07, Разное

Ефремов отрицает вину. Не случайно. Свидетели ДТП говорят, в машине Ефремова – было два человека. Затрудняются сказать – кто за рулем, кто был пассажиром. Кроме того, в разбитом джипе обнаружены бычки с гашишем, которые курил не Ефремов. Свежие, того самого дня. У Ефремова в крови – остаточные следы марихуаны и кокаина. Но в тот день он только пил, показала экспертиза. А на бычках – следы помады и ДНК. Миша Ефремов – хороший друг. Десятки человек говорят так. Охлобыстин даже – “лучший друг”. Теперь о хорошем друге уже слышно только плохое. И заказные статьи пошли, что он злой, и якобы бил и спаивал жен. Да просто он – алкоголик. Поведение девиантное. Шатает из стороны в сторону – и эмоционально с юности нервная система неустойчивая, еще когда он в театре ногами махал, с кем-то подрался, за что был уволен.

На записи Ефремов, хороший друг, говорит: “Нельзя садиться за руль пьяным”. Ни слова, что за рулем был он. Но винит себя. Не клоунада. Переживает человек. И как человек первым делом хотел дать денег потерпевшим. А еще, похоже, хотел отмазать друга – отправил выкупать видеозапись, где из-за руля выбегает некто и скрывается в арбатских переулках, обогнув МИД.

Куда ушла запись с камер наблюдения, адвокат Ефремова не говорит пока что. Но она точно есть – он намекает, что есть козырь в рукаве. И у адвокатов потерпевших записи нет. Но где-то она есть. И кого-то покрывает Михаил Ефремов, который, со слов адвоката, сказал, что вину в ДТП не признает. Может, понял, что друзья друзьями, но друг, который убежал с места аварии, а тебя оставил отдуваться за все, за смерть человека – может, не такой уж и друг, а просто собутыльник? Или собутыльница?

При этом сам Ефремов был в таком состоянии, что почти ничего не помнил. Поначалу. Но память имеет свойство подробности возвращать. Тем более, актеру с тренированной памятью, которые листы текста запоминает на ходу, за пару часов несколько страниц – наизусть.

ГИБДД ранее, когда запись с камер исчезла, заявила, что в машине Ефремов был один. Но теперь уже известно, что не один – бычки с гашишем, следы ДНК подтверждают, свидетели упорные. Следствие-то идет. Чем думал тот, кто продавал запись?! Его же найдут. Да и “другу” лучше бы придти в полицию самому. Потому что по ДНК его все равно найдут. И вот еще интересный поворот. Очень велика вероятность, говорят свидетели, хотя “водитель” джипа сразу смешался с толпой – и это была, похоже, гражданка с короткой стрижкой в кроссовках. А жена поймет такую тесную дружбу?! Может, потому до сих пор и молчит?

Запутанная история получается. Уже не такая простая, как все выглядело изначально.

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