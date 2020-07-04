Животные могут предсказывать землетрясения

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04.07.2020, 4:06, Новости дня

Международной команде исследователей удалось экспериментальным путем доказать у животных наличие интуиции на землетрясения.

То, что животные могут заранее ощущать повышение сейсмической активности, специалистами предполагалось давно. Для нового эксперимента ученые выбрали 6 коров, 2 собак и 5 овец. Животные были отобраны из фермы, которая расположена в сейсмически активном регионе Италии. Испытуемых снабдили датчиками скорости, при помощи которых в течение нескольких месяцев ученым удалось наблюдать за их поведением. За период эксперимента в этом районе произошло 18 000 небольших землетрясений.

Обнаружилось, что за двадцать или менее часов до землетрясения поведение животных меняется. По мнению ученых, животные могут ощущать повышенную ионизацию воздуха или чувствовать выход подземных газов.



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