Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет

04.07.2020, 4:06, Новости дня

По мнению ученых, в следующем столетии человечеству грозит вымирание по причине изменения климата, перенаселения и разрушения окружающей среды.

Ученые утверждают, что многие виды растений и животных приспособились к жизни рядом с человеком и, в случае его исчезновения, они могут очень пострадать. Культуры, которые были высажены человеком для еды, быстро будут заменены их дикими предками по причине зависимости от регулярного применения пестицидов и удобрений.

Демографическим взрывом обернется для насекомых внезапное исчезновение пестицидов. Подобные изменения приведут к увеличению популяции видов, которые поедают насекомых. Среди них: рептилии, птицы, грызуны, паукообразные и летучие мыши.