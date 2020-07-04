 

Массовую эвакуацию людей объявили на юго-западе Японии из-за проливных дождей

04.07.2020, 3:55, Новости дня

В субботу, 4 июля, в префектуре Кумамото на юго-западе Японии Национальное метеорологическое управление страны объявило пятый — максимальный — уровень опасности в связи с проливными дождями.

Пятый уровень опасности подразумевает наличие непосредственной угрозы для жизни людей и предусматривает массовую эвакуацию населения. Как отмечают местные метеорологи, на юго-запад Японии обрушились небывало сильные проливные дожди, несущие опасность разлива рек, схода оползней и затопления обширных территорий.

В настоящее время более 100 тысяч жителей префектур Кагосима и Кумамото готовятся к эвакуации. При канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ создан кризисный штаб, собирающий и анализирующий информацию. Отряды Сил самообороны Японии готовятся к отправке в регион с целью оказания помощи местным спасателям, передает ТАСС.



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