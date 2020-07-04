 

На “Укроборонпром” совершили хакерскую атаку

04.07.2020, 3:54, Новости дня

Специалисты государственного концерна “Укроборонпром” обнаружили и пресекли очередную кибератаку на информационно-телекоммуникационную систему предприятия. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба концерна.

По ее информации, на корпоративные электронные почтовые ящики сотрудников рассылали электронные сообщения, инфицированные вирусом типа “троян” Trojan.Delf.FareIt.Gen.7.

“Атака происходила с электронного адреса, размещенного на серверах одного американского телекоммуникационного провайдера”, – говорится в сообщении.

Системы информационной безопасности концерна остановили атаку, об инциденте сообщено в Национальный координационный центр кибербезопасности СНБОУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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