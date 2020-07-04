 

Германия до 2038 года откажется от использования угля

04.07.2020, 3:54, Новости дня

В Германии принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. Об этом 3 июля сообщает “Немецкая волна”.

Документ одобрили Бундестаг и Бундесрат. В парламенте закон поддержали 314 депутатов, 237 высказались против.

Согласно новому закону, использование угля для производства энергии полностью прекратится в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности €40 млрд.

По информации телеканала, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму €4,35 млрд. Владельцы станций, работающих на каменном угле, тоже получат компенсации, но их сумма будет зависеть от тендера.

В 2017 году в Германии на уголь приходилось более 40% всех видов топлива, используемого для производства электроэнергии. Последняя шахта для добычи каменного угля на территории страны закрылась в Рурском бассейне в декабре 2018 года.

В 2007 году федеральное правительство, руководство земель Северный Рейн-Вестфалия и Саар, а также профсоюз горняков достигли соглашения о прекращении добычи антрацита. На тот момент в отрасли были заняты около 33 тыс. работников. Большую часть из них отправили на досрочную пенсию с повышенными ставками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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