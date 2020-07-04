Мнение: Пиррова победа

04.07.2020, 3:22, Разное

Базовой проблемой прошедшего голосования парадоксальным образом является победа Путина. Проблемой это стало потому, что она достигнута путем невероятной по всем прежним меркам мобилизацией и совершенно неприличного уровня фальсификацией итогов. Что говорит только об одном: если ранее Путин своим авторитетом (неважно, был ли он наведенный или настоящий – значение имеет только его проекция на реальность) продавливал решения, включая, к примеру, посадку на президентское место откровенного заднескамеечника, то теперь самого Путина нужно продавливать практически любой ценой.

Песков поспешил назвать результат триумфом и видимым результатом доверия лично к президенту Путину, хотя в данном случае результат был всего лишь показателем готовности власти фальсифицировать вообще любой результат, и вполне показательный пример с УИКом №800, где на стадии внесения в базу данных ЦИК результат в компьютере стал отличаться от протокола простым приписыванием цифры перед реальным результатом, демонстрирует лишь то, что мошенничество и уголовщина были сознательно допущены даже не на низовом уровне, а выше. Конечно, никакого уголовного дела заводить не будут.

Это и есть проблема. По всей видимости, "наверху" вполне искренне полагают, что доверие – штука настолько необязательная, что даже если его нет, то его всегда можно нарисовать. А впереди – выборы 24 года. И если Путин пойдет на них, то возникнет коллизия: право пойти на выборы он имеет только на основании сфальсифицированного голосования 20 года. А значит, вся легитимность и законность его президентства после 24 года повисает на легитимности и законности поправок 20 года. Это похоже на стандартную ситуацию с ложью – чтобы прикрыть одну ложь, приходится лгать снова и снова, и ком лжи нарастает очень быстро. В итоге он всегда хоронит под собой лжеца.

Все это становится пирровой победой. Формально победа в наличии, по факту, удержать ее невозможно. Или потребует все более увеличивающегося количества дополнительных ресурсов. Не зря "силовикам" добрасывают прибавку к окладам – и судя по всему, повышать лояльность банальным подкупом придется теперь все чаще и чаще.

Теперь конструкция легитимности, которая ранее держалась на том самом авторитете Путина, внезапно исчезла. Авторитета нет ни у воров на всех нижестоящих от Путина уровне, ни у него самого. А значит – каждое публичное мероприятие, требующее хотя бы формальной легитимации, будет даваться со все большим трудом, что очень быстро поставит вопрос об отказе от даже иллюзии демократии. Но тогда нужно будет снова проводить новое голосование по еще более новой конституции, где вся эта ваша демократия будет упразднена, либо идти откровенно явочным порядком, отменяя всё по-простому. Волюнтаристски. Что будет означать переход к откровенному террору и ликвидации государства как такового. Путинский режим дойдет до своего логичного конца, перестав маскироваться под государство и перейдя на неприкрытый гангстерский тип управления.

И все это будет происходить очень быстро. Никаких возможностей задержать стадии распада у Путина уже нет. Но тут возникает новая проблема – аппаратный авторитет у президента есть хотя бы по должности. А вот в гангстерской малине авторитет нужно не только завоевывать, но еще и удерживать, постоянно подтверждая перед уголовными авторитетами свое право на верховенство. А они, в свою очередь, будут обязаны его постоянно пробовать на зуб. Мафиозные войны девяностых не просто вернутся, они в такой ситуации начнут носить тотальный характер, причем в этот раз арбитра в лице государства у них не будет.

Это всё, конечно, модель, которая не учитывает крах режима на любой промежуточной стадии этого процесса. А он, скорее всего, наступит быстрее, чем описанный сюжет в конечном итоге воплотится. Но главное в том, что теперь отыграть назад уже невозможно, все произошло. Фарш обратно не провернуть. Но всё происходящее вполне вписывается в стратегию правящей клики – никаких стратегий. Все решения имеют только сиюминутный, текущий интерес. Горизонт планирования – на пару месяцев вперед максимум. А что там будет потом – потом и будем решать.