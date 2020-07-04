Иран угрожает ответить ударом на кибератаку

04.07.2020, 3:20, Новости дня

Голамреза Джалали, глава Организации гражданской обороны Ирана, в интервью местному телеканалу заявил, что Иран нанесет ответный удар в отношении любого государства, предпринявшего кибератаку на иранские ядерные объекты.

Это заявление было сделано после пожара на комбинате в Натанзе, где проводится обогащение урана. Некоторые представители Ирана утверждали, что причиной пожара стала кибератака.

Представители Ирана заявили, что причина «инцидента» установлена и, в силу «соображений безопасности» будет оглашена в удобное время.

Государственное информагентство IRNA предположила возможность акта саботажа, совершенного врагами Ирана, к которым оно причислило Израиль и США.

В 2010 году комбинат в Натанзе подвергся атаке, вызванного компьютерным вирусом Stuxnet, который, как принято считать, был создан США и Израилем.