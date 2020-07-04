Мексиканские военные уничтожили нападавших

04.07.2020, 2:15, Новости дня

В городе Нуэво-Ларедо, на границе с США, мексиканские солдаты убили 12 человек, предположительно – членов наркокартеля. Все убитые были одеты в полувоенную форму и имели соответствующую экипировку. Тело тринадцатого участника нападения было обнаружено позже.

Согласно сообщениям властей Мексики, преступники атаковали солдат и были уничтожены ответным огнем. На месте боестолкновения обнаружены 8 полуавтоматических винтовок AR-15, АК 47 и две снайперские винтовки.

Местные СМИ предполагают, что убитые – члены местной группировки Del Noreste, отколовшейся от некогда могучего картеля Zetas.

Мексиканские военные не сообщили о своих потерях.