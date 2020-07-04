Учеными был представлен метод улучшения атомно-силовой микроскопии

04.07.2020, 1:54, Новости дня

Команда исследователей презентовала новый метод для улучшения атомно-силовой микроскопии.

По словам специалистов, чтобы получить изображение высоты, атомно-силовая микроскопия обычно применяется для сканирования поверхностей материалов. Такой метод не способен с точностью определять молекулярный состав.

Экспертами было разработано новое устройство, добавляющее адаптивную коррекцию оптики в коммерческие оптические микроскопы. По словам экспертов, улучшенная технология позволит углубить понимание ученых о биологии и поможет в создании более эффективных лекарственных препаратов. Кроме этого, были презентованы новые линзы, которые демонстрируют легкость процесса установки устройства на объектив микроскопа.