 

Стрельба произошла в торговых центрах в двух городах США

04.07.2020, 1:53, Новости дня

В торговых центрах в американских городах Хувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс) произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщили полиция и СМИ.

Как сообщили в полиции, в Хувере пострадали как минимум четыре человека, их доставили в больницы. Стрельба произошла в торговом центре Rivershase Galleria около 15.18 (23.18 мск), передает РИА «Новости».

В Брейнтри при стрельбе пострадал один человек. Полиция оцепила здание торгового центра и ведет поиск предполагаемого стрелка, передает ТАСС со ссылкой на ABC. 



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