Стрельба произошла в торговых центрах в двух городах США
04.07.2020, 1:53, Новости дня
В торговых центрах в американских городах Хувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс) произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщили полиция и СМИ.
Как сообщили в полиции, в Хувере пострадали как минимум четыре человека, их доставили в больницы. Стрельба произошла в торговом центре Rivershase Galleria около 15.18 (23.18 мск), передает РИА «Новости».
В Брейнтри при стрельбе пострадал один человек. Полиция оцепила здание торгового центра и ведет поиск предполагаемого стрелка, передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет