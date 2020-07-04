 

Лукашенко предложил Сбербанку РФ финансировать крупные проекты Белоруссии

04.07.2020, 1:43, Новости дня

Александр Лукашенко предложил Сбербанку РФ поучаствовать в финансировании крупных белорусских проектов. Глава кредитной организации Герман Греф встретился с белорусским президентом в Минске.

Один такой проект, уже реализованный, — новый фонтан в Минске, который стал подарком Сбербанка ко Дню независимости Белоруссии. Его Александр Лукашенко и Герман Греф открыли вместе, сообщает телеканал "Россия 24".

 

Фонтан расположен в парке Янки Купалы на реке Свислочь и включает более 200 струй выстой до 30 метров. Комплекс оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран. На нем жители и гости Минска смогут увидеть не только светомузыкальные шоу, но и образовательные программы для детей и взрослых.



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