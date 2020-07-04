 

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев COVID-19

04.07.2020, 1:42, Новости дня

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев COVID-19. Об этом 3 июля сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Один военнослужащий находится на лечении в Хмельницкой городской инфекционной больнице. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится восемь человек. Четверо военнослужащих – во Львовской области, трое – в Киевской и один – в Винницкой. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 3 июля в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицировано 166 человек. Всего за время пандемии в ВСУ выздоровел 351 военнослужащий, пятеро умерли.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 03 липня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Reede, 3. juuli 2020

По состоянию на 3 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 жителей Украины уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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