 

Во Львове больницы заполнены на 95% – мэрия

04.07.2020, 1:42, Новости дня

Больницы Львова заполнены на 95% из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава управления здравоохранения Львова Владимир Зуб, сообщает пресс-служба горсовета.

В предыдущие недели за сутки фиксировали 70, 80 и даже 100 случаев COVID-19, сейчас их стало меньше — 46, 32, 31, а за последние сутки — 54, сообщил Зуб.

“Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает”, – заявил он.

По словам чиновника, в больнице скорой помощи находится 70 человек, из них пять – в реанимации, четыре – на аппарате искусственной вентиляции легких. В первой больнице – более 80 человек, и еще 70 человек находятся в 8-й городской больнице, отметил он.

“По состоянию на утро во Львовской области загружено 47% больниц”, – заявил  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

По состоянию на 3 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 жителей Украины уже вылечились.

Во Львовской области за сутки было выявлено больше всего новых случаев по Украине (+153).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Памфилова поблагодарила членов избиркомов за участие в акции #МыВместе

07.05 / Умер госпитализированный с подозрением на коронавирус духовник Введенского монастыря

18.05 / В Москве умерли еще 77 пациентов с COVID-19

11.05 / В Испании число новых случаев заражения коронавирусом и суточные потери падают до минимума с начала апреля

28.05 / Вирусолог допустил повторное заражение людей COVID-19 от животных

26.04 / В Киевском метрополитене опровергли информацию о дате запуске движения

18.05 / Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнеса

30.06 / Мадуро выдворяет посла ЕС из Венесуэлы

09.06 / Подростков-анархистов задержали за изготовление бомб в Красноярском крае

24.04 / Китайские ученые показали, как девять человек заразились от одного носителя коронавируса в ресторане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска