«Мы не можем это остановить»

04.07.2020, 1:35, Разное

Пермские врачи заявляют: «чистые» больницы скрывают заболеваемость коронавирусом, пациентов с поражением менее 25% легких не госпитализируют.

В «Новую газету» обратился врач анестезиолог-реаниматолог Пермской городской клинической больницы № 4 Николай Осадчий. Он рассказал о вспышке COVID-19 в своем медучреждении и сообщил, что госпитализация пациентов с подтвержденным коронавирусом в профильные медучреждения не производится по несколько дней, а зараженных сотрудников администрация обвиняет в нарушении эпидимического режима, хотя в больнице нет никаких условий для защиты персонала и пациентов: ГКБ № 4 — «чистая», не приспособлена для работы с коронавирусом.

ГКБ №4, Пермь. Фото: 59.ru

На карантин не отправляют

«У нас в «четверке» вспышка COVID среди сотрудников. Пара десятков с положительными тестами за последний месяц. Из них несколько, точно знаю о трех, в тяжелом состоянии с двусторонними пневмониями. Один в краевой, в реанимации, крайне тяжелый. Только через нашу реанимацию за месяц прошло 24 пациента с положительными мазками, а мы, врачи и персонал, без костюмов и защиты глаз, — говорит Осадчий. — В четверг, 25 июня, сразу у шести сестер из оперблока пришли положительные мазки. Их они сдавали более пяти дней назад. И конечно, продолжали работать. Насколько я знаю, явных симптомов у них не было. После положительных мазков их отправили на карантин. При этом наша больница продолжает функционировать и принимать пациентов всех профилей».

25 июня в ГКБ № 4 открыты нейрохирургия и торакальная хирургия, 29 июня открыто отделение травматологии.

Николай Осадчий. Фото из архива

«Я был в отпуске, вышел с понедельника, 22 июня. Мазок у меня сразу взяли. Теперь все мазки отправляют в лабораторию в Киров. В лучшем случае результат приходит через 5–6 дней. Я уже поработал с двумя пациентами, которые лежали по 2–3 дня у нас, и после перевода в профильные отделения пришли их положительные мазки. Но никого на карантин не отправляют, отделения не закрывают, — продолжает Осадчий. — Не проводится и полная санобработка после пациентов с коронавирусом, это и невозможно сделать, нужно полностью освобождать помещение, а у нас в реанимации с начала эпидемии из 18 коек большая часть всегда занята. Пациенты поступают по скорой сразу к уже лежащим больным. Если это не реанимация, все свободно перемещаются — туалет, рентген, УЗИ, процедуры».

«Мест в профильных учреждениях нет»

«В данный момент [28 июня] в отделении хирургии уже три человека с подтвержденным коронавирусом лежат. Они бессимптомные. Насколько я знаю, сейчас лежат вместе, несмотря на разный пол, в отдельной палате с санузлом. Их не забирают в перепрофилированные стационары, так как нет свободных мест. Каждый день их пытаются перевести в профильные больницы и каждый день отказывают — некуда», — говорит врач.

По данным оперативного штаба, весь июнь каждый день в Пермском крае свободный коечный фонд для COVID-пациентов был под 50%, минимум 39%. 28 июня министр краевого здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что имеется 950 свободных специализированных койко-мест, а показатель «наличие свободного коечного фонда» впервые составил 52%, что является основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.

Очередные ограничения сняли с 1 июля — дня голосования по поправкам в Конституцию.

О том, что пациентов во второй половине июня не везли в стационары из-за отсутствия мест, говорят и в скорой помощи. Госпитализировать перестали даже больных с поражением легких. «Сейчас [29 июня] вполне нормально пациента взять из дома, привезти его на КТ, увидеть там ковидную пневмонию, и если процент поражения легких «терпимый», а по последнему приказу минздрава это до 25%, то везем больного домой. Раньше, конечно, пневмония с любым процентом — это госпитализация. Еще пациентов из больниц, кто уже выздоравливает, видимо, стараются выписывать пораньше, чтобы места освобождать, и возят домой теперь тоже средствами скорой помощи», — рассказал «Новой газете» медбрат скорой, Артем Борискин.

Артем Борискин. Фото из архиваПоправил маску — штраф

Николай Осадчий говорит, что как только приходит положительный тест у сотрудника ГКБ № 4, администрация больницы отсматривает записи с видеокамер и обвиняет заболевших в нарушении санитарно-эпидемиологического режима:

например, если сотрудник поправил маску либо дошел от кабинета до туалета без маски или шапочки. При этом заболевшему сотруднику не выплачивают страховые.

«Более того, администрация объявляет выговоры и штрафует некоторых заразившихся. В открытую заявляет, что сотрудники сами заражаются и заражают своих коллег, чем парализуют работу отделения. Это при том, что никаких «чистых» и «грязных» зон не организовано. Какие могут быть претензии к персоналу, который неминуемо заразится? Нет помещения, где возможно проводить санобработку, надевать и снимать СИЗы. Заражения не избежать. Это не врачи нарушают санитарно-эпидемиологический режим, а администрация даже не пытается организовать правильно безопасную работу персонала», — говорит Осадчий.

По информации «Новой газеты», вспышки коронавирусной инфекции у сотрудников во второй половине июня есть и в других больницах Перми. В краевой клинической больнице 28 июня закрыто отделение реанимации и интенсивной терапии в «чистой» хирургии. Работники клиники говорят о более чем 20 положительных тестах среди персонала, отсутствии защиты («одна маска на 24 часа») и несоблюдении эпидемиологических правил: не проводится полная санобработка при обнаружении COVID-зараженных, отделение не закрывается, контактные сотрудники не изолируются. «Мы не можем это остановить, работать некому, заражение будет продолжаться, мы несем заразу домой, в свои семьи», — рассказал «Новой» сотрудник Пермской краевой клинической больницы (личные данные имеются в редакции).

По информации «Новой газеты», только за последние две недели закрыты отделения минимум семи больниц Перми и Пермского района: районная больница в селе Култаево, терапия в районной больнице Лобаново, неврология в детской краевой больнице, кардиология и терапия в МСЧ № 133, неврология в ГКБ № 6, терапевтическое отделение МСЧ № 9, реанимация хирургии в краевой больнице и первичное сосудистое отделение в больнице Краснокамска.

«Идите в Минздрав»

«Новая газета» обратилась с официальным запросом в ГКБ № 4 29 июня. Главному врачу больницы Андрею Ронзину мы задали следующие вопросы:

У скольких сотрудников городской клинической больницы № 4 в 2020 году была подтверждена коронавирусная инфекция? У скольких она подтверждена в настоящий момент?

Известно ли, как произошло заражение сотрудников?

Сколько всего пациентов с диагнозом COVID-19 прошло через больницу? Как долго они находились в больнице?

Сколько сейчас пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится в больнице?

Пресс-секретарь ГКБ № 4 в ответ прислала сообщение: «Ответы на вопросы 1–4 прошу задать минздраву Пермского края. У них вся статистика есть. Необходимо также отметить, что в ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» нет отделений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом».

На другие вопросы она ответила по пунктам.

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— Как организована изоляция пациентов с диагнозом COVID-19? Организованы ли в больнице «красные» зоны для изоляции пациентов с подтвержденным диагнозом?

— Если у пациента обнаруживается вирус, то до перевода в профильное учреждение он помещается в отдельную изолированную палату с санузлом.

— Какие средства индивидуальной защиты используют врачи и сотрудники больницы при контактах с COVID-пациентами?

— Используются СИЗы, соответствующие требованиям, установленным Роспотребнадзором.

— Изолируются ли сотрудники после обнаруженных контактов с COVID-пациентами?

— Изолируются.

Оперативный комментарий министерства здравоохранения Пермского края «Новой газете» получить не удалось. По официальным данным, свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионе на 1 июля — 84%, всего зараженных — 3801, в том числе 437 медиков, прирост зараженных на сегодня — 58 человек, всего умерших — 125.

Александра Семенова

специально для «Новой»