 

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

04.07.2020, 1:16, Новости дня

В Дагестане прошли похороны заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова, сообщили в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили селе Кироваул, передает ТАСС.

На похоронах были «родственники, друзья семьи покойного», сообщили власти района. В Кироваул прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров с членами регионального правительства. Кадыров «выразил соболезнования» семье Абдулманапа Нурмагомедова, после чего «делегация из Чечни уехала».



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