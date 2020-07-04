Курт Волкер: Путин должен понять, что продолжение войны не в интересах России

04.07.2020, 1:07, Новости дня

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине и директор института Маккейна в Аризоне, в интервью Украинской службе «Голоса Америки» прокомментировал итоги голосования о поправках к российской Конституции. Он также рассказал о том, какие задачи решает сегодня Украина, и с какими угрозами сталкивается сегодня НАТО и весь мир в результате пандемии коронавируса.

Об итогах голосования в России

«Теперь мы знаем, что Путин останется у власти до 2036 года, или даже дольше… Мы надеемся, что обстоятельства изменятся, и Путин придет к выводу, что продолжение войны – не в интересах России… Есть еще несколько важных вещей, эффект которых трудно пока понять. К примеру, Россия сильно пострадала от коронавируса. Хотя это не лежит на поверхности, я уверен, что это затрагивает Путина и его популярность, восприятие его как сильного лидера. Поэтому он пытается решить эту проблему. Голосование о поправках к Конституции может оказать сильный положительный эффект – это один из способов увеличения его популярности. Еще один способ – разжигание национализма в России».

Об усилении санкций в отношении России

«Возможно, вам известно, что сенатор [Тед] Круз внес на рассмотрение [Конгресса] законопроект, касающийся [санкций в отношении] «Северного потока – 2». В Конгрессе очень сильны настроения в пользу поддержки и даже возможного усиления санкций против России. Еще одна причина [усиления санкций] – утечка разведданных, согласно которым Россия, возможно, платила талибам за убийства американских солдат в Афганистане. Сейчас это расследуется более глубоко, как администрацией, так и Конгрессом. Судя по всему, это может оказаться правдой. Я думаю, это усилит голоса в Конгрессе в пользу дальнейших действий или усиления давления на Россию».

О поддержке Украины в США

«Двухпартийная поддержка Украины остается невероятно сильной. Существует… понимание трудностей, с которыми Украина сталкивается из-за России и российской агрессии… Обе партии в Конгрессе, в аналитических центрах и администрации оказывают большую поддержку Украине».

Об угрозах для НАТО

«У меня есть идеи по поводу того, что НАТО должно рассмотреть, что делать в будущем, когда мир выйдет из пандемии коронавируса. У меня была возможность проинформировать генерального секретаря Столтенберга о моих мыслях. Я считаю, что мы должны учитывать больше, чем просто военные угрозы. Существуют угрозы для цепочек поставок, угрозы потеря контроля над стратегической инфраструктурой. Очевидно, что проблемы здравоохранения также могут представлять из себя угрозу. Кибератаки – это тоже угрозы».

Мы не должны фокусироваться на обычных военных угрозах – они могут быть одними из наименее вероятных угроз, с которыми столкнется НАТО. Другие угрозы реальны, и мы имеем с ними дело каждый день. Мы должны провести полномасштабные политические консультации об угрозах, затрагивающих наши общества, даже если НАТО не является инструментом для борьбы с ними».

О Минских соглашениях

«Я думаю, было бы полезно, если бы США смогли назначить нового специального представителя для переговоров по Украине и убедиться, что мир не забывает об Украине, не забывает о страданиях, которые люди испытывают в Донбассе, и не забывает об агрессии России. Я думаю, что специальный представитель лучше справится с этим, чем посол в Киеве.

По поводу Минского процесса. Я не вижу сейчас, что Россия готова прийти к какому-либо соглашению. Россия продолжает агрессивно действовать против Украины – ежедневно продолжая боевые действия, останавливая переговоры и отрицая свое участие. В этих обстоятельствах я не вижу возможности достичь какого-либо соглашения с Россией. С другой стороны, если вы измените обстановку с демократией и экономикой в Украине, если Украина преуспеет в своей интеграции с ЕС и сблизится с НАТО, то российская интервенция станет бессмысленной и бесполезной.

В этой ситуации российский народ может начать спрашивать: почему мы это делаем? Почему мы тратим столько денег на этот регион Украины? Почему мы теряем там жизни, сражаясь с украинцами? Почему мы убиваем украинцев? Если россияне начнут задавать эти вопросы, это может в какой-то момент изменить ход мыслей Путина и российского руководства, они подумают: «Хорошо, пора остановиться». И если это произойдет, то Минский процесс станет для них спасением и возможностью договориться».

О задачах, стоящих перед Украиной

«Одна вещь, которая, на мой взгляд очень важна – политика продолжения непризнания российской аннексии Крыма. Мы справились с этим в 2018 году, и я думаю, что это было крайне важно сделать. Что касается самой Украины, мы увидели успешные демократические выборы в 2019 году, как президента, так и парламента.

Мы видим, что украинская общественность требует реформ, требует перемен. Мы увидели мирный переход власти. Мы увидели земельную реформу. Мы увидели банковскую реформу. Мы увидели новое соглашение с МВФ. Так что с украинской стороны был достигнут большой прогресс. Просто многое еще нужно сделать».