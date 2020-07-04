 

Путин провел переговоры с президентом Киргизии

04.07.2020, 0:40, Новости дня

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым экономическое сотрудничество, а также российскую помощь Киргизии в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Кроме того, речь шла о прошедшем в РФ голосовании по поправкам в Конституцию. Поздравления с его успешным проведением киргизский лидер ранее направлял в Москву. А в телефонном разговоре подчеркнул важное значение волеизъявления российских граждан для развития страны и укрепления ее суверенитета, передает телеканал "Россия 24".

 



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