 

В МАГАТЭ назвали причину повышения радиации возле границ РФ

04.07.2020, 0:35, Новости дня

Повышение уровня радиации над территориями Скандинавии у северных границ России может быть связано с работами на ядерном реакторе. Об этом 3 июля сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

“Недавнее обнаружение небольшого повышения уровня радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании”, – говорится в сообщении.

При техническом обслуживании реактора могут произойти крайне низкие выбросы радиоактивных веществ. Географическое происхождение выброса еще не определено, отметили в агентстве.

По их информации, концентрация радиоактивных частиц очень низкая, для здоровья людей и окружающей среды опасности нет.

Определить источник попадания радионуклидов в атмосферу можно будет, если об этом поступит информация из страны, где произошел выброс.

“МАГАТЭ исключило факт того, что выброс был связан с неправильным обращением с радиоактивным источником. Маловероятно, что он был связан с заводом по переработке ядерного топлива, с отработавшим топливом или с использованием радиации в промышленности или медицине”, — заключили в агентстве.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо 26 июня сообщил, что расположенная в Швеции мониторинговая станция обнаружила следы повышенного содержания радиоактивных изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103.

Национальный институт здравоохранения и защиты окружающей среды Нидерландов 28 июня опубликовал отчет, из которого следует, что источник радионуклидов мог находиться на западе России.

В “Росэнергоатоме” агентству “Интерфакс” сообщили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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