Украина в июле подпишет меморандум о получении макрофинансовой помощи ЕС в размере €1,2 млрд – Шмыгаль

04.07.2020, 0:35, Новости дня

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями, об этом 3 июня в ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Он отметил, что МВФ отреагировал на увольнение Смолия “напряженно, но сдержанно”.

“Наши европейские партнеры, международные финансовые организации спокойно ожидают решения по кандидатуре главы Нацбанка Украины. Мы продолжаем работу, и уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд от Европейского союза”, – сказал премьер-министр.

Вопрос предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС Шмыгаль обсудил во время телефонного разговора с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

“Это важные показатели того, что в стране стабильность и независимо от фамилий, смены личностей, институционально законодательная база остается стабильной, гарантирует стабильность курса валюты и устойчивого экономического развития, не смотря на кризисную ситуацию и на провокационные заявления отдельных руководителей топ-уровня”, – считает премьер-министр.

В Twitter украинский премьер назвал беседу с Домбровскисом доверительной.

“Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом”, – написал он.

Вдячний за довірливу розмову @VDombrovskis. Це важливо, що #Україна має надійного друга в #ЄС. Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 3, 2020

10 июня в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина получила от Европейской комиссии транш в размере €500 млн.

11 июня Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить от ЕС €1,7 млрд макрофинансовой помощи. “Это две части: последняя часть четвертой программы макрофина €500 млн и €1,2 млрд – это пятый пакет макрофинансовый помощи ЕС, часть которого мы должны получить в этом году”, – говорил премьер-министр.

В целом в 2014–2020 годах ЕС предоставил Украине льготных кредитов на сумму €3,8 млрд. В правительстве напомнили, что по условиям меморандумов все полученные средства используются для уменьшения внешнего финансового давления на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд.

3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НБУ. Заявление об уходе по собственному желанию он подал президенту Украины Владимиру Зеленскому 1 июля, аргументировав свое решение систематическим политическим давлением на НБУ.