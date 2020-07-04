Мнение: 80 лет операции “Катапульта”

04.07.2020, 0:31, Разное

80 лет назад британский флот расстрелял корабли бывших французский союзников в Мерс-эль-Кебире под предлогом того, что французский флот может достаться немцам. Было убито около 1300 французских моряков (большая часть из них погибла во время взрыва линкора "Бретань"). Тем не менее, данное нападение англичан никак не повлияло на позицию французского флота на тему сдачи немцам – в 1942-м году французы затопили основные боевые корабли в Тулоне, когда возникла прямая угроза их захвата.

PS. Подробный рассказ о линкоре "Дюнкерк" и атаке на Мерс-аль-Кебир и арт на тему операции "Катапульта" https://colonelcassad.livejournal.com/5627864.html

PS2. Фрагмент фильма "Вторая мировая война в цвете" посвященный операции "Катапульта"