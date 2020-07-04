 

Путин подписал указ о поправках в Конституцию

04.07.2020, 0:30, Разное

Они вступят в силу 4 июля.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию, они вступят в силу 4 июля.

Голосование по поправкам завершилось 1 июля. По данным ЦИК, за их внесение высказались 77,92% граждан, против — 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

При этом аналитик Сергей Шпилькин, проанализировав данные, пришел к выводу, что данные как по результатам голосования, так и по явке, могут быть иными. По его подсчетам, реальное соотношение «за» и «против» составляет примерно 65% на 35% при явке около 42%.

Впервые Путин предложил внести изменения в Конституцию в январе во время послания Федеральному собранию. Впоследствии депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку об «обнулении» президентских сроков, которая позволит Путину участвовать в выборах 2024 года. Среди других изменений — закрепление в Конституции понятия бога и определение брака как союза мужчины и женщины.

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Источник: Новая газета



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