Текст обновленной Конституции опубликован на портале правовой информации

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04.07.2020, 0:30, Новости дня

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками.

Как сообщается на сайте, «официально опубликована Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года».

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, – говорится в тексте документа. – С изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию.

В ходе общероссийского голосования за внесение поправок проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.



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