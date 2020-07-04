В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

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04.07.2020, 0:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 25 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«Скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией», – приводит ТАСС текст сообщения оперштаба.

В Москве общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов возросло до 3929 человек.

Накануне сообщалось, что в городе за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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