В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
04.07.2020, 0:16, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 25 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
«Скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией», – приводит ТАСС текст сообщения оперштаба.
В Москве общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов возросло до 3929 человек.
Накануне сообщалось, что в городе за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.
Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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