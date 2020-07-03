Мнение: Письмо: “Почетное байкеровское звание”

03.07.2020, 23:50, Разное

Главный парадокс в жизни женщин-Штурманов: почему мужчины сами что-то предлагают, сами, добровольно, их никто за язык не тянет, а потом забывают о своих предложениях, не выполняют обещаний, которые дали сами, добровольно, никто их за язык не тянул. Все мужчины Штурманов всегда так себя ведут. Что ж такое?

Помогите автору разгадать эту загадку.

filaona11

Уважаемая Эволюция, добрый день!

Для меня было бы большой удачей получить Ваши комментарии к сложившейся ситуации.

Это продолжение истории из прошлого письма (https://evo-lutio.livejournal.com/1002046.html).

Тогда, в октябре, мы с С. начали общаться снова. При встрече он сказал, что хотел бы просто быть рядом с любимой женщиной; попросил удалиться меня с СЗ – сказал, что знакомиться мне с кем-то другим теперь ни к чему. Что и говорить, я была рада ему.

Среди недели мы обычно переписываемся и созваниваемся, а по выходным видимся у меня дома. С. приезжает по субботам из Москвы, они с дочкой часами болтают за ужином (неожиданно у них обнаружилось много общих тем), потом С. остается на ночь. Вообще, за эти месяцы столько хорошего было! Столько вдохновения и счастья оттого, что мы так здорово собираемся все вместе и общаемся. Кажется, и С. испытывает те же ощущения: он не раз говорил, что отдыхает с нами.

Я стараюсь. Именно, прислушиваюсь к его желаниям; готовлю что-нибудь такое, чтобы он мог забрать с собой и потом на неделе не думать, что поесть. Пользуясь праздниками, подарила вещи, которые, как хочется надеяться, радуют его и сейчас. Даже умудрилась дважды найти парикмахера для него во время карантина. Остаюсь позитивной и эмоциональной.

С. ощутимо помогал по обустройству моей квартиры всё это время. Мне не пришлось нести дополнительные расходы, очень здорово.

Нужно сказать, что у С. много интересов: сегодня он идёт на пробежку, а завтра осваивает фо-но или учит С++. И часто это несистемно, по настроению. Как следствие, он много всего планирует, но это не всегда претворяется в жизнь. Бывали случаи, когда С. забывал выполнить обещания, данные знакомым, или терял что-то (бумажник, документы). Сам признаёт за собой некоторую рассеянность. Я же больше системная, внимательная. На этой почве у нас часто бывают нестыковки. И, если в прошлый раз я ушла из отношений, когда он одолжил деньги и забыл об этом, то сейчас научилась почти безболезненно справляться с подобными ситуациями: могу напомнить ему о чем-то или же не воспринимать всерьез, скажем, его предложение купить мне витамины на айхёрб. Случайные его предложения, которые я принимаю, часто не осуществляются, зато иногда происходит что-то внеплановое приятное.

С. много раз говорил, как летом мы с ним поедем к морю на машине, а выходные будем проводить на его даче, и что это его огромная мечта. Со временем я решила не планировать свой отдых, думая про совместный. Но недавно почувствовала, что С. как-то стух. И действительно, сейчас выяснилось, что с отпуском в июле (одновременно с моим) у С. всё непонятно, да и вообще он не обращался к руководству с этим вопросом. «Наверное, поеду к морю в августе с сыном, а в сентябре мы с тобой куда-нибудь забуримся». Во время же моего отпуска он берет несколько дней отгула, чтобы проехать 2000 км и получить почётное байкерское звание. Про дачу теперь известно, что там отдыхают его родители.

Получается, что С. осознанно ничего не делает для осуществления наших планов. Объясняет всё очень логично, ссылаясь на интенсив на работе – после карантина выдерживать рабочий график удаётся с трудом. Я поддерживала его всё это время, но его жалобы, кажется, бесконечны. Натуральная ария мёртвого жука, который сам зачем-то обещал то, о чем я даже и не думала сначала. Складывается ощущение, что как только соглашаюсь на какое-то его предложение, он полностью теряет интерес к этой идее. Я почти наверняка могу знать, чем мы точно не будем заниматься: тем, на что я согласилась. Ридикюльное положение, однако.

Я, конечно, вижу, что с сыном С. меня не знакомит. И в гостях я у него не бываю. Более того, «развода в ближайшем будущем» не произошло; он так же женат, хотя и не живёт с женой, и не принял подарок от неё на день рождения (говорит, что свою нынешнюю жизнь ни за что не променяет на прежнюю).

Самое удивительное, что С. по своей доброй воле говорил об этих совместных активностях. Также он знает, что я планирую в течение года купить квартиру в Москве и переехать, т.е. и в этом вопросе никакого давления на него нет.

Понимаю, что моя значимость для него не большая. Наверное, мне не стоит уходить из отношений совсем, как я бы сделала это раньше, потому что, во-первых, в результате всегда остаюсь одна, а, во-вторых, откровенно плохого ничего не происходит, всё это имеет приличные объяснения.

Но вложения неравнозначные, я чувствую необходимость прикрыть границы, немного отдалиться. В то же время, не хотелось бы явно отталкивать С., но мне сложно с ним так же плотно общаться, как раньше. Как реагировать на такие странности? Как поступить сейчас?

С уважением