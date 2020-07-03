Мнение: Послушал Путин психов – и, похоже, поддержал ЛГБТ – да?

03.07.2020, 23:45, Разное

Бывший сенатор, а теперь глава «Союза Женщин России» Екатерина Лахова пожаловалась Владимиру Путину, разглядев пропаганду ЛГБТ в радуге изображенной на рекламе мороженого компании «Чистая линия».«Это заставляет привыкать наших детей к тому цвету и тому флагу, что вывешивали на посольстве».

Путин удивился.

Любимое мороженое моего сынишки. Такой перегиб.

При этом Лахова везде носит часы Ulysse Nardin Dual Time Ladies за 1 500 000 рублей и ее не смущает, что бренд Ulysse Nardin совместно с итальянским художником Мило Манарой выпустил ограниченную серию часов о мифической однополой любви девушки и русалки.

Раньше на флаг на посольстве США, британцев и BMW c Mercedes жаловались. Не ожидали, что скажет президент на эту бессмысленную чушь.

Путин в ответ на выступление Лаховой сначала отметил, что в РФ есть запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннослетних. «Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего», — указал он. Также Путин указал, что те, кто обвиняет Россию в нарушениях прав представителей сексуальных меньшинств, «просто ломятся в закрытую дверь». Он напомнил, что в ряде стран, в том числе в нескольких штатах США, возможно уголовное преследование людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а в некоторых государствах за это даже предусмотрена смертная казнь.

И сказал главное вообще-то (цитата по Путину – прямая): “В России не было и не будет ограничений прав по признакам расы, сексуальной ориентации и отношения к религии”.

Мол, дурость прекращаем. Угу. Путин сказал.