 

Мнение: Яровая поймала педофила

03.07.2020, 23:35, Разное

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор в отношении 27-летнего Сергея Кукушкина, которого обвиняют в насилии над полуторагодовалой дочерью. Судебное заседание по жалобе прокуратуры на решение Бугульминского городского суда должно было состояться 7 июля, но заседание перенесли и скоренько рассмотрели уже сегодня. Без оправданного, без его адвоката (работающего по назначения)…

Думаю, что оправдательный приговор отменили из-за всероссийской истерики, что в Татарстане оправдали педофила, который признался в насилии над дочерью, но избежал тюрьмы.

Надо сказать, что у обвиняемого нет ни влиятельных родственников, ни денег (даже адвокат у него было не нанятый, а назначенный). И городской суд, думаю, действительно разобрался и вынес оправдательный приговор, потому что доказательства виновности Сергея и убежденность следователей в его вине никак не клеились.

Городской суд установил, что Сергей Кукушкин не насиловал дочь, а очень неаккуратно попытался поменять ребенку памперс и нанес травму, которая вызвала кровотечение. Мать ребенка, между прочим, не хотела вызывать скорую, это Сергей настоял… И никакого признания в насилии над дочкой Сергей не делал, это фейк…

Но маховик истерики «лови педофила!» уже раскрутился. Вон даже вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подключилась, которая понимает тех, кто возмущается: «…когда речь идет о таком чудовищном преступлении в отношении младенца и никто не несет за это ответственность, конечно, подобное вызывает шок и человеческое негодование» (отсюда).

Бывший прокурор из Камчатки Ирина Яровая уже вынесла свой приговор: в отношении младенца было совершено преступление….

Нечего и обсуждать, если нелюдь изнасиловал малолетку, приговор, однозначно, должен быть очень суровым. Но я категорически против «производства педофилов». А именно с таким «производством», увы, не раз приходилось сталкиваться.

Достаточно вспомнить «Дело Макарова», когда парня приговорили 13 годам колонии именно за педофилию (ст. 132 УК РФ, «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»), но потом переквалифицировали дело на ч.3 ст. 135 («развратные действия»), и сократили срок наказания до 5 лет. Это притом, что сама жертва преступления уверенно отрицало то, в чем обвинили ее отца.

Или взять дело врача Олега Яхонтова из той же Бугульмы, что и Сергей Кукушкин. Яхонтов несколько месяцев провел в СИЗО, потом год – под домашним арестом. В деле поменялось шесть следаков, но которым так и не удалось свести концы с концами. Парня оправдали…

Сочувствую Сергею Кукушкину. Похоже, получит он лет 10-12 колонии. Потому что Бугульма, думаю, уже исчерпала свой лимит на чудеса,  когда был оправдан Олег Яхонтов…

На снимках: Сергей Кукушкин и его жена Аннна (фото отсюда)
Ирина Яровая (фото отсюда)

Источник: Ирек Муртазин



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