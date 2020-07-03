 

Торги, нефть и рубль: движение в одной связке

03.07.2020, 23:30, Новости дня

Нефть взяла тренд на повышение. Цена барреля марки Brent преодолела отметку в 43 доллара впервые с 23 июня. Правда, затем стоимость несколько скорректировались. Тем не менее, по итогам дня рост составил более 2 процентов, передает телеканал "Россия 24".

Подъем котировок связан с общим оптимизмом на рынке и сильной статистикой по рынку труда США. Число рабочих мест в июне выросло почти на 5 миллионов, а безработица в стране снизилась — сейчас она едва превышает 11 процентов.

На этом фоне впечатляющую динамику показал российский рынок акций. Рост оказался рекордным за месяц. Индекс Мосбиржи днем 3 июля вырос более чем на полтора процента, а валютный РТС почти на 3 процента. Такую разницу обеспечило укрепление рубля, который взял реванш после нескольких дней снижения. Доллар по итогам дня потерял 72 копейки, стоит 70 рублей 55 копеек, евро подешевел на 67 копеек — отметка 79 рублей 33 копейки.

Однако в конце дня рубль упал до весенних минимумов. Доллар расчетами "завтра" поднялся на 94 копейки, его курс составил 71,5 рубля. Евро вырос на 1,04 рубля – до 80,37 рубля, сообщается на сайте Мосбиржи.



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