Путин заявил, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

03.07.2020, 23:30, Новости дня

Президент России Владимир Путин заявил, что после развала Советского Союза Россия еще находится в стадии формирования и поблагодарил, тех кто поддержал поправки к Конституции РФ. Об этом 3 июля сообщает “Интерфакс”.

Путин напомнил, что после развала СРСР прошло “совсем немного времени”. Современная Россия еще находится в стадии формирования и становления, отметил он.

По словам президента РФ, страна очень уязвима и ей нужна внутренняя стабильность и время для укрепления.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.