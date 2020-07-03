Мнение: “Русский вопрос”

03.07.2020, 23:28, Разное

О фильме "Русский вопрос", который в 1947-м году снял будущим автор "Обыкновенного фашизма" Михаил Ромм.

О фильме "Русский вопрос"

"Русский вопрос" — советский художественный фильм 1947 года, снятый режиссёром Михаилом Роммом по одноимённой пьесе Константина Симонова. Вышел на экраны 8 марта 1948 года.

Макферсон и Гульд — владельцы десятка реакционных американских газет, систематически ведут клеветническую кампанию против Советского Союза. С целью получения "свежего" материала они посылают журналиста Гарри Смита в Россию. Вернувшись, Смит чувствует, что он не в состоянии выполнить приказ владельцев газет…

Картина не скатывается до примитивного "антиамериканизма": классовый подход и интернационализм показан ярко и убедительно. А вот в Голливуде тех лет не найти ни одного образа приличного русского: только пара перебежчиков и пара балерин, влюбленных в американских дипломатов.

При этом Симонов, проведя два месяца в командировке в США и Канаде, посетив Голливуд, знакомится там с ведущими деятелями киноискусств Америки, в частности с Чарли Чаплиным и Джеймсом Гарфилдом.

В "Вопросе" Гарри Смита вызывают в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. А в апреле 1951-го эта комиссия уже реально допросит Гарфилда. Занесенный в черные списки Гарфилд умрет в возрасте 39 лет (21 мая 1952-го), получив новую повестку на допрос. Накануне он узнает из газет, что два его лучших друга — режиссёр и драматург — дали показания о том, что он "коммунист".

Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности вскоре заинтересуется и Чаплиным. После знаменитой фултонской речи Черчилля против актёра проводится ряд информационных кампаний по очернению, под лозунгами:

"Чаплин — попутчик красных!",

"Вон из нашей страны чужака!",

"Чаплин — прихвостень коммунистов!",

"Выслать Чаплина в Россию!".

В 1952-м году, актер ненадолго покидает Америку, чтобы посетить в Лондоне мировую премьеру "Огней рампы". Назад его уже просто не пускают. Чаплину сообщают, что для получения визы ему предстоит ответить комиссии департамента иммиграции на ряд обвинений политического порядка, а также на обвинение в моральной распущенности. После этого актер остаётся на пмж в Швейцарии.

Движение Маккартизм, которое позднее называли "новой охотой на ведьм", подмяло под себя в 50-е годы многих граждан "свободной страны". Так, например, Чарли Чаплин входил в число 19-ти голливудских актеров и режиссёров, которых в те годы вызывали в Вашингтон на слушания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Некоторые из них получили тюремные сроки.

Экранизация пьесы Симонова принесла третью из пяти Сталинских премий Ромму, вторую из трёх — оператору Борису Волчеку и Елене Кузьминой, первую из трёх — Михаилу Астангову и Михаилу Названову, первую и последнюю — Борису Тенину.

Режиссер и сценарист Михаил Ромм, композитор Арам Хачатурян

В ролях Всеволод Аксенов, Елена Кузьмина, Михаил Астангов, Михаил Названов, Борис Тенин, Мария Барабанова, Аркадий Цинман, Борис Пославский, Геннадий Юдин, Сергей Антимонов, Михаил Трояновский, Виктор Драгунский.

Сталинская премия I степени (1948); Международная Премия Мира МКФ в Марианских Лазнях-48 (Чехословакия); Главная премия I МКФ трудящихся в Злине-48 (Чехословакия)"

https://vk.com/wall-64685395_1571 – цинк

Сам фильм можно посмотреть вот здесь

Я его раньше не видел пока мне ссылку на него не прислали, но некоторые диалоги героев фильма оказались злободневно актуальны.

Особенно порадовал диалог в машине: "Немцы ошиблись только в одном, они считали высшей расой себя. А высшая раса это мы, англосаксы. В конце концов, 50-100 атомных бомб и не будет никакой Москвы и Ленинграда".

Как это занятно пересекается идеологемой выдвинутой Помпео:

Вопрос – «Если Америка говорит, что смена режимов — это нормальная цель для её внешней политики, почему же другие страны не могут сказать так же?»

Ответ – «Наша страна — уникальная, исключительная страна. Россия — уникальная, но не исключительная».

Про атомные бомбы все подтвердилось позднее, когда стали известны подробности планов "Дропшот" и "Чариотир", которые были утверждены уже после того, как это фильм вышел на экраны. Так что в некоторых моментах фильму удалось заглянуть в будущее.

Все-таки Ромм был очень талантливым творцом – и как рассказчик и как визионер – помимо "Обыкновенного фашизма" всегда очень нравились "Ленин в Октябре", "Адмирал Ушаков" и "Девять дней одного года", настоящая классика отечественного кинематографа.