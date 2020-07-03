 

Украина выразила надежду на новый транш от ЕС

03.07.2020, 23:16, Новости дня

Киев надеется подписать меморандум с ЕС о финансовой помощи Украине, несмотря на отставку руководителя Нацбанка, сообщил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил: «Мы продолжаем работу, а это большой показатель, с Европой». Премьер выразил надежду, что «уже в 20-х числах июля» Киев и ЕС подпишут «очередной меморандум и очередной документ о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи». Речь идет о транше в 1,2 млрд евро, передает РИА «Новости».

Напомним, украинский парламент по предложению президента страны Владимира Зеленского уволил руководителя Национального банка Якова Смолия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Политолог: Озвученные в обращении президента инициативы соответствуют поправкам к Конституции

17.04 / ЦБ продлил срок использования «просроченных» банковских карт

09.06 / В Нью-Йорке началась первая фаза открытия города

28.05 / Число жертв COVID-19 в США перевалило за 100 тысяч

17.06 / По делу о растрате 13 млрд рублей в московском банке задержаны три человека

25.06 / В Украине почти 1000 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд

24.06 / Наводнение на западе Украины. К эвакуации привлечены четыре вертолета

10.04 / В английской премьер-лиге определили 11 лучших футболистов сезона

05.06 / ЦБ Китая влил 150 миллиардов юаней в банковскую систему

25.04 / Заседание G20 не состоялось из-за разногласий Китая и США по ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска