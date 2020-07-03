 

Турция получила от ПНС Ливии мандат на защиту Триполи

03.07.2020, 23:16, Новости дня

Так называемое правительство национального согласия Ливии разрешило Турции прямое вмешательство в конфликт, сообщили источники.

Соответствующий документ был подписан во время визита в Триполи министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и главы Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Хадас».

Турции разрешили создать военную базу, персоналу обещали дипломатический статус, советники и офицеры получили иммунитет от судебного преследования. Также Турция получила мандат «на защиту ПНС и столицы».

Турции сможет обучать и оснащать полицию, поможет создать разведывательное агентство, а также сформировать силы для охраны турецких компаний в Ливии.

В ближайшее время Турция собирается расширить боевые действия в Ливии, сообщает «Аль-Хадас».

Напомним, стало известно, что в ливийской гражданской войне ожидается новый поворот. Вслед за начавшейся турецкой интервенцией на территорию Ливии готовятся вступить египетские войска, которые должны поддержать противника ПНС – Ливийскую национальную армию маршала Халифы Хафтара.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Попова опровергла распространенный миф о коронавирусе

17.06 / Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе»

19.04 / Прокуратура составила портрет типичного несовершеннолетнего преступника

16.04 / Polityka – сторонники абортов в Польше придумали, как обойти запрет на митинги

23.04 / СБУ предложила продлить санкции против российских IT-компаний

21.05 / Кабмин решил выделить 25 млрд рублей на поддержку автопрома

02.06 / Корейская компания добилась признания бренда «Доширак» общеизвестным в России

28.05 / Москва оценила угрозы США «Северному потоку – 2»

26.05 / ЕК начала возвращать чиновников в офисы после карантина

24.05 / Прекращено дело подростка, совершившего взрыв в здании УФСБ по Архангельской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска