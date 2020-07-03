Назначенцев Пентагона и Госдепа собрались проверить на лояльность Трампу

03.07.2020, 22:53, Новости дня

Белый дом собрался проверить политических назначенцев ряда ведомств на лояльность президенту США Дональду Трампу, сообщили источники в администрации США.

Со следующей недели 20 сотрудников Белого дома начнут проводить беседы с представителями Пентагона. Недостаточная лояльность Трампу может привести к увольнениям. Ожидается, что беседы будут продолжаться не более получаса.

Белый дом в соответствующем письме заявил, что это будет «возможность обсудить свою карьеру и интересы на 2021 год и последующий период», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

Высокопоставленные представители военного ведомства, например, глава Пентагона Марк Эспер, не собираются участвовать в беседах и считают их необязательными.

Ожидается, что аналогичные встречи будут проведены с представителями Госдепа и министерства внутренней безопасности.

Издание подчеркивает, что за последние десятилетия ни один из президентов США не предпринимал таких мер.