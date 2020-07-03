Мнение: Когда хороший следователь стал взяточником?

03.07.2020, 22:30, Разное

Оперативники ФСБ задержали старшего следователя по особо важным делам СКР Руслана Миниахметова. Ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).

Миниахметов знаменит тем, что вел уголовные дела в отношении генерала-лейтенанта Дениса Сугробова и «лесное дело» Алексея Навального .

Но мне вспомнилось совсем другое уголовное дело, которое находилось в производстве Миниахметова.

Это уголовное дело началось с того, что старший оперуполномоченный по расследованию особо важных дел управления «К» ФСБ капитан Кузин «взял в разработку» дворника с 26-летним стажем 66-летнего Сергея Сотова и провел оперативно-разыскное мероприятие под названием «наведение справок».

Капитан ФСБ Кузин «навел справку», что в свободное от работы время дворник Сотов рисует картины и развешивает их на заборе в людном месте. Но нередко люди снимают творения художника Сотова и, к его радости, уносят картины с собой.

— Я всегда к этому прекрасно относился! На них и писали что-то, и сдирали их. Для меня всегда важнее всего было, чтобы человек увидел мою картину и воспринял ее. А когда одна из работ пропадала, я на освободившееся место вешал новый плакат, — заявил Сергей Сотов журналистам «Русской планеты».

Это признание Сотов сделал в августе 2014 года. А месяцем раньше, вечером 19 июня, парни с красными «корочками» в карманах посадили Сотова в машину и привезли к забору, где висела одна из картин. Слово за слово, художника убедили, что надо бы найти человека, забравшего картину. Сотову дали подписать документ, который, как выяснилось позже, оказался устным заявлением о преступлении, якобы поданном в отделение полиции.

И вот уже срочно, в 22 часа 30 минут 19 июня 2014 года, Владимирское управление ФСБ отправило «устное заявление» Сотова в Москву.

В Москве документ, по всей видимости, ждали. Исполняющий обязанности начальника управления «К» генерал-майор ФСБ Егоров А.И., видимо, не спал всю ночь и к рассвету выдал документ под названием «Постановление о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд».

Вот тут-то и вступил в дело важняк Миниахметов. Вооруженный документом, полученным от генерала ФСБ Егорова, Миниахметов вынес «Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательств». Ровно в 6.00 сотрудники ФСБ и СКР позвонили в квартиру Алексея Навального, предъявили этот документ заспанному оппозиционеру и начали обыск…

Как же так? Бастрыкин доверял парню! Такие серьезные дела поручал! «Лесное дело» Навального Миниахметов довел до обвинительного приговора. Генерал-лейтенанта Сугробова посадил. А сам, как выясняется, оказался взяточником подозреваемым в получении взяток..

А ведь если дело Миниахметова дойдет до суда и обвинительного приговора, отбывать наказание он, вполне возможно, будет в одной колонии с Сугробовым.

Вот мне и интересно, как Руслана Миниахметова встретит в колонии Денис Сугробов?

А еще мне интересно, когда вроде бы хороший следователь Миниахметов мог стать взяточником? Шайтан попутал парня? Или он и был латентным взяточником, но пока занимался поручениями Бастрыкина, не подворачивались удобные случаи? Ни Сугробов, ни Навальный взяток не предлагали?