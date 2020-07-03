 

РФС дисквалифицировал футболиста “Спартака” Зобнина на два матча

03.07.2020, 22:25, Новости дня

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил дисквалификацию на два ближайших матча своей команды. Игроку выписан бан за его удар локтем соперника Ивана Облякова из ЦСКА.

Инцидент с участием Зобнина произошел в гостевом матче "красно-белых" против "армейцев" в 25 туре российской премьер-лиги. Хавбек получил от главного арбитра матча красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Встреча завершилась поражением "Спартака" со счетом 0:2.

Теперь Зобнин не сможет помочь команде в домашних матчах 26 и 27 туров, когда "Спартак" сыграет против "Тамбова", встреча с которым состоится 4 июля, и "Локомотива" (8 июля).

"Спартак" после 25 туров имеет в своем активе 32 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Излечившаяся от пневмонии россиянка заразилась коронавирусом

22.06 / Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

02.05 / Назван срок заражения коронавирусом, необходимый его диагностики

18.06 / Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы

03.07 / Генерал объяснил причину отказа США от ДРСМД

16.04 / Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам

07.05 / В Москве умер 51 пациент с коронавирусом

14.06 / В ДНР задумались о серьезных послевоенных проектах

01.06 / Телеведущий Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России

13.05 / Призывавшего к совершению терактов иностранца задержали в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска