Дочь Евгения Осина вышла замуж
03.07.2020, 22:25, Новости дня
18-летняя дочь российского певца Евгения Осина вышла замуж. О радостном событии Агния заявил на своей странице в Instagram.
Отношения с возлюбленным девушка узаконила в Хорошевском загсе Москвы. Как сообщает StarHit, пара встречалась около года.
Агния Осина в последние годы жизни мало общалась со своим отцом. Причиной этому послужила алкогольная зависимость родителя. Осина не стало в ноябре 2018 года.
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