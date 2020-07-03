Дочь Евгения Осина вышла замуж

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03.07.2020, 22:25, Новости дня

18-летняя дочь российского певца Евгения Осина вышла замуж. О радостном событии Агния заявил на своей странице в Instagram.

Отношения с возлюбленным девушка узаконила в Хорошевском загсе Москвы. Как сообщает StarHit, пара встречалась около года.

Агния Осина в последние годы жизни мало общалась со своим отцом. Причиной этому послужила алкогольная зависимость родителя. Осина не стало в ноябре 2018 года.



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