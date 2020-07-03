США запустят секретный спутник
03.07.2020, 22:25, Новости дня
Американская ракета-носитель Minotaur-4 15 июля должна стартовать на орбиту с секретным спутником в интересах Национального управления военно-космической разведки США.
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало NASA.
Отмечается, что старт ракеты будет произведен с космодрома "Уоллопс", на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.
Minotaur-4 способна доставлять на низкую околоземную орбиту высотой 185 километров груз массой до 1725 килограммов.
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