 

Требуют отстранить от заседаний. “Европейская солидарность” заявила о том, что Мотовиловец поднял руку на Ионову

03.07.2020, 22:25, Новости дня

В Верховной Раде во время обсуждения законопроекта №3734 о поступлении детей с оккупированных территорий в вузы Украины без внешнего независимого оценивания произошла потасовка, в ходе которой от “агрессивного поведения депутата Андрея Мотовиловца” пострадала депутат от “Европейской солидарности” Мария Ионова, об этом заявила пресс-служба партии “ЕС” 3 июля.

В заявлении отмечено, что Мотовиловец поднял руку на Ионову.

“Несмотря на призыв “Европейской солидарности” и обращения председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, представитель монобольшинства не нашел в себе мужества извиниться за свое позорное поведение. Очевидно, что унижение своих женщин-депутатов, которое наблюдала вся страна из Николаева, – это еще не дно”, – сказано в сообщении.

Фракция требует от Мотовиловца извинений за применение физической силы по отношению к Ионовой, а также просит вынести на рассмотрение регламентного комитета парламента вопрос об отстранении депутата от участия в заседаниях на две – три недели.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада со скандалом приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления в вузы.

Во время обсуждения законопроекта произошел скандал. Фракция “Европейская солидарность” призывала принять законопроект в первом чтении. Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко заявила, что льготы для поступления нужно ввести также для детей погибших на Донбассе военнослужащих, и упрекнула “Слугу народа”, что вместо того, чтобы принять законопроект №3734, целую неделю они настаивали на рассмотрении законопроекта о легализации азартных игр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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