 

Саакашвили о судебной реформе: Наша задача – создать радикально новую систему, не разрушая то, что уже сделано

03.07.2020, 22:25, Новости дня

Задача судебной реформы в Украине – создать радикально новую систему, не разрушая полезные вещи, которые были сделаны ранее. Об этом 3 июля в рекламном блоке программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

“Частичные меры, полушаги – не помогают. Нам нужно другое – дисциплинарная ответственность и больше контроля со стороны общества… С другой стороны, наша задача – создать такую систему, которая будет радикально отличаться от того, что мы имеем сегодня. При этом не разрушая то, что уже сделано – что-то же уже было сделано… Нужно делать то, что подходит нам, а не то, что кто-то рекомендует. Нам нужно пообщаться с людьми, которые пострадали от этой системы, пообщаться с порядочными судьями, адвокатам и экспертами. Конечный результат должен устраивать украинской общество”, – подчеркнул Саакашвили.

По его словам, через две-три недели общество увидит, какие изменения будут предложены.

Также Саакашвили добавил, что, по его мнению, сейчас Конституционный Суд Украины блокирует “все прогрессивные вещи в стране”.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу.

В этот же день Саакашвили заявил, что Зеленский поручил ему подготовить концепцию революционной судебной реформы.

22 июня Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / VOAэкспресс 14 июня 2020

16.04 / Описаны последствия коронавируса для легких и мозга

18.06 / МИД оценил перспективы отмены антироссийских санкций ЕС

09.06 / В Кашире начал работу ультрасовременный комплекс по переработке мусора

30.05 / Появились сведения о состоянии инкассаторов после нападения в Красноярске

05.05 / Минкомсвязи предложило использовать «Госуслуги» для подписи документов

29.06 / Супруги в США с оружием защитили дом от протестующих

29.06 / Мутации коронавируса не делают его более заразным – исследование

21.04 / Нарушителей карантина с ОРВИ собрались штрафовать наравне с москвичами с коронавирусом

03.06 / После разлива топлива в Норильске возбуждены три уголовных дела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска