Саакашвили о судебной реформе: Наша задача – создать радикально новую систему, не разрушая то, что уже сделано

03.07.2020, 22:25, Новости дня

Задача судебной реформы в Украине – создать радикально новую систему, не разрушая полезные вещи, которые были сделаны ранее. Об этом 3 июля в рекламном блоке программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

“Частичные меры, полушаги – не помогают. Нам нужно другое – дисциплинарная ответственность и больше контроля со стороны общества… С другой стороны, наша задача – создать такую систему, которая будет радикально отличаться от того, что мы имеем сегодня. При этом не разрушая то, что уже сделано – что-то же уже было сделано… Нужно делать то, что подходит нам, а не то, что кто-то рекомендует. Нам нужно пообщаться с людьми, которые пострадали от этой системы, пообщаться с порядочными судьями, адвокатам и экспертами. Конечный результат должен устраивать украинской общество”, – подчеркнул Саакашвили.

По его словам, через две-три недели общество увидит, какие изменения будут предложены.

Также Саакашвили добавил, что, по его мнению, сейчас Конституционный Суд Украины блокирует “все прогрессивные вещи в стране”.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу.

В этот же день Саакашвили заявил, что Зеленский поручил ему подготовить концепцию революционной судебной реформы.

22 июня Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.