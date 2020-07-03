Мнение: Кукловоды и марионетки

03.07.2020, 22:20, Разное

Новости колониальной администрации.

На АСД опубликовали интересные внутренние документы СБУ, где говорится о передаче секретной информации Генштаба ВСУ представителям Армии США и частных оборонных подрядчиков, а также предоставления допуска на получение такой информации до 30 декабря 2021-го года. Также представлен список американских военных советников, которые получают эту информацию.

Наши источники в Киеве передали документы, подтверждающие колониальное по факту положение Украины, силовые структуры которой полностью подчинены США. Речь идет о разрешении СБУ на передачу секретной информации иностранной стороне от 3 марта 2020 г. под № 26/4-1743.

В сопроводительном письме в Генштаб ВСУ замначальника СБУ полковник Владимир Горбенко пояснил, что речь идет именно о «разрешении на передачу секретной информации представителям Армии США и компаний-подрядчиков». Допуск американским представителям оформлен СБУ сроком до 30 декабря 2021 г. на основании соглашения между правительствами Украины и США об охране секретной информации в сфере обороны.



Деятельность американских специалистов организована в рамках Программы правительства США по внедрению информационных технологий в Объединенном оперативном штабе и Центре оперативного управления и контроля ВС Украины. Главным подрядчиком по закупке и монтажу оборудования выступает американская компания «Black Box».

Суть разрешения: представители армии и компаний США получают допуск к сведениям, составляющим гостайну Украины о боевом и численном составе воинских частей, системе управления войсками, порядке взаимодействия подразделений, боевой и мобилизационной готовности, системе боевого дежурства, а также местах дислокации, техническом состоянии, характеристиках и системе охраны пунктов управления.

Вывод экспертов однозначен: американская сторона фактически получает возможность контролировать в режиме реального времени систему военного управления Минобороны и ВС Украины. Что стоит за этим? Например, стадия манипуляции и отдания прямых приказов ВСУ и всем силовым структурам извне.

В недавней истории есть классический пример полной потери суверенитета и следования указаниям «большого брата». В августе 2008-го Грузия, понадеявшись на аналогичную опеку и оперативный контроль со стороны США, совершила военное преступление, напав на столицу Южной Осетии и атаковав российских миротворцев. Итог хорошо известен, хотя агрессор недобит и вновь поднимает голову.

В документах, переданных нами украинскими патриотами, не желающими подчиняться внешнему управлению, содержатся конкретные данные агентов США, которые занимаются «снятием» секретной информации в Генштабе ВСУ. Итак, знакомьтесь:

– Кент Альберто Баез (Kent Alberto Baez), 11.03.1989 г.р., гражданин США, № паспорта 591977365, советник по вопросам защиты систем от кибератак Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США, Нац.допуск США — Top Secret/SCI, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние 4 цифры) — 4238.

– Альберт Эдвард Бреди (Albert Edward Brady), 31.08.1956 г.р., гражданин США, № паспорта 561161343, советник по вопросам информационных технологий основных предприятий консалтинга Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США, Нац.допуск США — Top Secret/SCI, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние 4 цифры) — 1188.

– Джон Фредерик Даум (John Frederik Daum), 21.12.1964 г.р., гражданин США, № паспорта 597156157, советник по вопросам информационных систем Командования и Управления Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США, Нац.допуск США — Top Secret/SCI, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние 4 цифры) — 6767.

– Билал Атиф Гайур (Bilal Atif Ghayur), 10.07.1962 г.р., гражданин США, № паспорта 503565039, советник по вопросам корпоративных ресурсов Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США, Нац.допуск США — Secret, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние 4 цифры) — 2493.

– Чед Майкл Вилхелми (Chad Michael Wilhelmi), 31.08.1980, гражданин США, № паспорта 642664563, старший советник, начальник группы советников Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий СВ США, Нац.допуск США — Top Secret, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние 4 цифры) — 5990.

https://asd.news/articles/ukraina/sekretov-bolshe-net-oborona-ukrainy-prodana/ – полностью здесь

Разумеется, когда еще с 2014 года прямо говорилось, что СБУ и МОУ находятся под колпаком американсой армии и спецслужб, все это объявлялось "выдумками российской пропаганды", "фейками сепаров" и т.д.

Но как мы могли уже не раз слышать за последние годы, когда таких деятелей припирают к стенке фактами и документами, они сразу начинают верещать, "ну и пусть мы под контролем США, лишь бы назло москалям". Естественно никакой свободой и гидностью тут не пахнет, сплошная зрада и неумолимое проворачивание колеса генотьбы.

Плюс еще на тему операций украинских ИПСО на территории Евросоюза https://asd.news/articles/ukraina/operatsiya-vliyaniya-ukrainy-protiv-evropy-ch-2/ – очень много интересной фактуры про деятельность "дочерей офицеров".