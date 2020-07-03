 

Захватившего уральский монастырь схиигумена Сергия лишили сана

03.07.2020, 22:18, Разное

Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия (Романова), который вместе со сторонниками захватил монастырь в Свердловской области. Об этом пишет E1.ru.

Сергия признали виновным в нарушении священной присяги. Теперь решение суда должен утвердить патриарх.

«Отцу Сергию предписано не покидать территорию Иоанно-богословского мужского монастыря. Безусловно, в мирном духе Среднеуральский монастырь вернется под управление епархии», — сказал представитель Екатеринбургской епархии Максим Миняйло.

У здания епархии сейчас собрались сторонники Сергия. Они кричали, что не отдадут монастырь и пускать туда никого не будут, после чего уехали в обитель.

Сторонники Сергия. Фото: E1.ru

Сергий вместе со сторонниками, среди которых спортсмены и ветераны войн, занял Среднеуральский монастырь в середине июня. Обитель была вынуждена покинуть настоятельница, игуменья Варвара. Схиигумен заявил, что покинуть монастырь его заставит только Росгвардия.

До этого Сергия лишили права проповедовать и совершать религиозные обряды. Это произошло после того, как 26 апреля он в ходе проповеди заявил, что пандемии коронавируса не существует, и проклял тех, кто призывает закрывать храмы, опасаясь распространения инфекции. В отношении него заведено административное дело о распространении фейков из-за отрицания коронавируса. Помимо этого, он призывал жителей не идти на голосование по поправкам в Конституцию, Генпрокуратура потребовала удалить его обращение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРасколи мне купола. Вступив в конфликт с патриархом, схиигумен Сергий собирает армию со всей страны. Куда приведет бунт «глубинного православия»?

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / В Роскачестве назвали самые вредные виды алкоголя

26.06 / Мнение: Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

14.05 / «Импровизация детская несрежиссированная»: Аллу Пугачеву рассмешили танцы Гарри и Лизы

24.04 / Онкологи удалили у пациентки опухоль в 20 кг

05.05 / Мнение: Миллиарды на ликвидацию коронавиурса

15.04 / Политолог рассказал о намерении НАТО сдержать РФ

23.04 / Медики: Коронавирус может провоцировать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезни

21.05 / Мнение: Удары турецких БПЛА по ЗРПК “Панцирь”

04.05 / Названы 7 автопроизводителей, отказавшихся поднимать цены в РФ, несмотря на пандемию коронавируса

25.04 / “Лимонник, как в детстве”, идеальная паста и фундучный хлеб: рецепты от Натали Портман, Наоми Кэмпбелл и других звезд на карантине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска