Захватившего уральский монастырь схиигумена Сергия лишили сана

03.07.2020, 22:18, Разное

Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия (Романова), который вместе со сторонниками захватил монастырь в Свердловской области. Об этом пишет E1.ru.

Сергия признали виновным в нарушении священной присяги. Теперь решение суда должен утвердить патриарх.

«Отцу Сергию предписано не покидать территорию Иоанно-богословского мужского монастыря. Безусловно, в мирном духе Среднеуральский монастырь вернется под управление епархии», — сказал представитель Екатеринбургской епархии Максим Миняйло.

У здания епархии сейчас собрались сторонники Сергия. Они кричали, что не отдадут монастырь и пускать туда никого не будут, после чего уехали в обитель.

Сторонники Сергия. Фото: E1.ru

Сергий вместе со сторонниками, среди которых спортсмены и ветераны войн, занял Среднеуральский монастырь в середине июня. Обитель была вынуждена покинуть настоятельница, игуменья Варвара. Схиигумен заявил, что покинуть монастырь его заставит только Росгвардия.

До этого Сергия лишили права проповедовать и совершать религиозные обряды. Это произошло после того, как 26 апреля он в ходе проповеди заявил, что пандемии коронавируса не существует, и проклял тех, кто призывает закрывать храмы, опасаясь распространения инфекции. В отношении него заведено административное дело о распространении фейков из-за отрицания коронавируса. Помимо этого, он призывал жителей не идти на голосование по поправкам в Конституцию, Генпрокуратура потребовала удалить его обращение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Расколи мне купола. Вступив в конфликт с патриархом, схиигумен Сергий собирает армию со всей страны. Куда приведет бунт «глубинного православия»?