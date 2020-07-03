 

Украинцы перекрыли трассу международного значения из-за отключения газа

03.07.2020, 22:16, Новости дня

Жители села в Харьковской области устроили акцию протеста из-за длительного отсутствия газа и перекрыли трассу международного значения, сообщила нацполиция Украины.

На акцию вышли около 30 человек, которые решили частично перекрыть «трассу государственного значения Чугуев – Меловое» из-за «длительного отключения газоснабжения в селе» Грушевка.

При этом жители пропускают «специальные автомобили и рейсовые автобусы с пассажирами», передает РИА «Новости».

Полиция сообщила, что обеспечивает охрану общественного порядка.

В марте сообщалось, что антимонопольный комитет Украины рассматривает дело против «Нафтогаза», касающееся возможного завышения цен на газ для промышленности, что, в свою очередь, привело к росту цен для населения страны.



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