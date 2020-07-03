“Поставит на ножки”: Настасья Самбурская рассказала перепуганным подписчикам о необычном “иммунном коктейле”

03.07.2020, 22:09, Разное

Популярная актриса и ведущая Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором изображена в весьма тревожном для подписчиков виде под капельницей. По словам знаменитости, таким образом она осуществляла оздоровление оригинальным “иммунным коктейлем”.

Стоит отметить, что при первом взгляде на опубликованное красоткой фото действительно можно ощутить тревогу – её тело находится в обессиленном состоянии, рот безвольно перекошен, а левую руку “украшает” игла капельницы. Однако из откровений, которыми Самбурская сопроводила неожиданный кадр, становится ясно, что известная своим чувством юмора артистка просто решила немного разыграть поклонников. В то же время, она подробно пояснила о том, что посетила клинику витаминной терапии одного из своих приятелей. По её словам, в качестве препаратов для капельниц были применены “иммунный коктейль” и коктейль “detox”, которые имеют в своем составе много витаминов и других полезных компонентов. К слову, рассказав о клинике знакомого, знаменитость призвала подписчиков также посетить её. “Говорите при визите, что от Самбурской – и получаете приятные 10% скидки”, – кокетливо заинтриговала посетителей своего микроблога красотка.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры по достоинству оценили юмористический подтекст телезвезды. Многие из них несколько перепугались за Самбурскую: “Что с лицом?”, “Настасья, сколько можно?”. Однако немалая часть, наоборот, высказали искренний респект оригинальной манере артистки преподносить информацию: “Настасья, ты просто чумовая девчонка!”. За день публикация набрала более 75 тысяч “лайков”.