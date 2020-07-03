Личное: Передумал!

03.07.2020, 22:06, Разное

Закативший покаяние на всю страну Михаил Ефремов, кажется, передумал.

Пожалуй, процитирую его адвоката Эльмана Пашаева:

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. То есть данное преступление он не совершал. Более подробно ничего пояснять не буду — преждевременно. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <…> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина».



Фото: Российская газета

Не виновен. Не совершал. Отсосите! О, как!

Впрочем, ответственность, по словам адвоката, Ефремов с себя не снимает:

«Безусловно, он не снимает с себя ответственности, ведь это его автомобиль. И очень переживает по поводу случившегося и погибшего».

В переводе на понятный: автомобиль принадлежит Ефремову, но преступление он не совершал.

Преступление совершено было? Было.

Автомобиль Ефремова? Ефремова.

Преступление совершил Ефремов? А вы докажите!

Вот на чём будет, как я подозреваю, строиться линия защиты Ефремова. За рулём ведь мог быть кто-то другой. Ну, чисто гипотетически, не так ли?

Теперь, пожалуй, процитирую саму себя:

Конечно, Ефремову и не нужно никого напрягать по своему уголовному делу — система сама его освободит. Дело не в Мише, не в его связях, не в его желании избежать или понести наказание, а в том, что сама система устроена так, что таких, как Ефремов, у нас не сажают.

Вот вас бы, скорее всего, посадили, а Ефремову, думаю, дадут условку, а потом и вовсе отпустят гулять на все четыре стороны.

Что чувствуете?