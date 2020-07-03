Мнение: Бойкот сработал. Прощай, Шпилькин

03.07.2020, 22:00, Разное



Подлинник итогового протокола (раритет)

Известный наш электоральный статистик выдал свой анализ фальсификаций на “голосовании”.

“Около 45% всех голосов за поправки в Конституции России были сфальсифицированы. Об этом в разговоре со Znak.com заявил эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин.

Проанализировав голоса 88 млн избирателей, эксперт пришел к выводу, что больше 22 млн голосов можно считать «аномальными». «Если бы манипуляций не было, то явка была бы 42%, высказались за поправки 65%, против — 35%”.

“Приписка” 22 млн. голосов – неплохо, неплохо. Мне тут кажутся наиболее важными выводы о явке. 42% – это однозначный провал всего мероприятия. Что, собственно, и следовало доказать. 42% – даже при растягивании аж на неделю, с тремя выходными, при условии, что людей “ловили” в их дворах и даже таскались с урнами к ним прямо домой. “Не пошла Москва моя” – как уже было сказано.

Это прекрасно.

Однако, при всем уважении к Шпилькину, я бы все ж не рекомендовал прислушиваться к его выкладкам и вглядываться в его таблицы. Люди тут повторяют ошибку, характерную для студентов 2-3 курса психфака, только что познавших тайны матобработки результатов – ковариации, факторный анализ, регрессионный анализ и все прочие красивые слова, звучащие музыкой сфер. Они (как и Шпилькин) забывают базовый закон: “Если ИСХОДНЫЕ данные изначально фальсифицированы – НИКАКАЯ математическая обработка не сделает их достоверными”.

А данное “голосование” тем и замечательно, что оно фальсифицировано ТОТАЛЬНО, всё целиком. Даже те участки, которые Шпилькин счел “нормальными” – они сфальсифицированы тоже. Процент “вброса” – не 22 миллиона, как пишет прекраснодушный Шпилькин, а все 110 миллионов. ВСЕ протоколы – тотальная ложь.

Когда всё нарисовано – математики не нужны. Прощай, Шпилькин. Твоя профессия тоже умерла.

Хотя есть и хорошие новости: в журнале у Киреева (другой электоральный математик) люди с интересом обсуждают, можно ли считать прошедшее “голосование” самой масштабной электоральной фальсификацией в истории. И приходят к выводу, что да. Вот! Мы опять впереди планеты всей!

Ура, товарищи.