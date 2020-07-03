 

Чувствую себя хорошо: Геннадий Хазанов попросил за него не беспокоиться

03.07.2020, 21:25, Новости дня

На самочувствие не жалуется: Народный артист РФ Геннадий Хазанов опроверг сообщения, что ему стало плохо и он задыхался. Ранее со ссылкой на помощницу артиста появилось сообщение, что к Хазанову была вызвана бригада скорой медпомощи. Медики даже обсуждали вопрос о госпитализации 74-летнего худрука Московского государственного театра эстрады.

Жалобы якобы были вызваны проблемами с сердцем, сообщает РИА Новости.

"Да успокойтесь, все нормально! Я чувствую себя хорошо", — позже заверил всех Геннадий Хазанов.

Образ студента кулинарного техникума появился во время учебы Хазанова в МИСИ. Затем он поступил в цирковое училище, а с 1969 года стал работать конферансье в оркестре Леонида Утесова. В 1975 году к Хазанову пришел успех – его комический персонаж получил всенародную известность. Актер выступал с моноспектаклями, озвучивал мультфильмы. Его голосом говорит попугая Кеши в трех частях мультфильма "Возвращение блудного попугая".

А в 1997 году Геннадий Хазанов стал художественным руководителем Театра эстрады.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

15.06 / Уверенный выход из эпидемии

15.05 / Как снизить смертность и не опорочить институт брака

14.04 / “Мы должны сделать Трампа президентом на один срок”. Сандерс поддержал Байдена на предстоящих выборах

24.05 / Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Магрегора

29.05 / Сафронов ответил «жалующимся на безденежье» артистам

15.06 / Спортивная Ferrari разбилась в центре Москвы

26.05 / Путин обсудил с президентом Казахстана борьбу с коронавирусом

22.06 / Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине проведут массовые проверки кафе, рынков и транспорта

18.05 / Число заболевших коронавирусом в США приблизилось к полутора миллионам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска