Мнение: Ефремов отказался признавать вину в ДТП

03.07.2020, 21:20, Разное

Актёр Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал:« Я хочу возместить», — не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», — приводит его слова сайт «Москва 24».

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон, за рулём которого находился Сергей Захаров.

В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

https://russian.rt.com/russia/news/761028-efremov-otkaz-vina-dtp – цинк

"Доцент Соколов заявил, что готов платить, потому что в убийстве участвовало его ружье".

"Полковник Захарченко заявил, что готов платить, потому что в отмывании денег участвовала его квартира".

"Театрал Серебренников заявил, что готов платить, потому что в воровстве государственных денег участвовал его реквизит".

Ефремов посмотрел на приговор Серебренникову и понял, что может и у него прокатит на условку.

В принципе, такая позиция достаточно много говорит о моральном облике Ефремова, если кому-то других фактов было мало. Ну и само собой можете сами оценить нетленную ценность ролика с покаяниями Ефремова.

С интересном жду – отмажет ли элитка Ефремова также, как отмазали Серебренникова (который, кстати, уже заявил, что денег на возмещение ущерба нанесенного Минкульту у него нет). Надо понять и простить.