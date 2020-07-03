 

Британские истребители не успели перехватить российские Ту-142

03.07.2020, 21:16, Новости дня

Британские истребители Typhoon («Тайфун») не успели перехватить российские Ту-142, которые совершали полет в международном воздушном пространстве севернее Шотландии, сообщили ВВС страны.

«Российские самолеты легли на обратный курс до захода в район полетной информации Соединенного Королевства к северу от Шотландии, и в результате «перехват» осуществлять не потребовалось», – передает «Интерфакс» сообщение Королевских ВВС.

В пятницу Северный флот РФ сообщил, что Ту-142 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, продолжительность полета составила 12 часов.

В пресс-службе флота отмечали, что на некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские F-16 с авиабазы в Исландии.



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