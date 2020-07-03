 

Хазанов опроверг слухи о срочном вызове врачей

03.07.2020, 21:16, Новости дня

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг сообщения СМИ о якобы прибывших к нему медиках и оказании ему скорой помощи.

«Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», – передает ТАСС его слова.

Геннадий Хазанов – известный российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР (1991). Художественный руководитель Московского театра эстрады (1997 – настоящее время). Снимался в фильмах «Маленький гигант большого секса», «Полицейские и воры» и др. Лауреат Государственной премии РФ (1996).



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